Через Бурятию везли продукты из Германии в Монголию

Также в Монголию отправилось 67 тонн пшеницы



С 30 июля по 5 августа на железнодорожной станции «Наушки» госинспекторами Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора при экспорте из России в Монголию досмотрено 67 тонн кормовой пшеницы, 454 килограмма продуктов питания, 65 тонн комбикорма, 78,75 тонн сухого молока.



Также осуществлён контроль при транзитных перевозках из Германии в Монголию 44,7 тонны продуктов питания. Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.



Также при импорте оформлены документы для перевозки двух собак из Монголии в Россию.



Оформлено 8 актов о наличии дезковриков в 97 вагонах международных пассажирских поездов. Досмотрена ручная кладь 2912 пассажиров загранследования, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

