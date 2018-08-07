В Иркутск приедет певица Монеточка

Она выступит 13 октября в клубе



Российская исполнительница Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, 13 октября даст концерт в Иркутске. Выступление состоится в клубе Heart bar в 20:00, сообщается на сайте певицы.



20-летняя певица Монеточка исполняет собственные песни в стиле поп-рок и антифолк. В 15 лет девушка начала писать песни и выкладывать их в социальные сети, в 2016 году она записала первый альбом. В 2018 году вышел альбом «Раскраски для взрослых».

