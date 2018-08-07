Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Иркутск приедет певица Монеточка

В Иркутск приедет певица Монеточка
Общество, 
Она выступит 13 октября в клубе

Российская исполнительница Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, 13 октября даст концерт в Иркутске. Выступление состоится в клубе Heart bar в 20:00, сообщается на сайте певицы.

20-летняя певица Монеточка исполняет собственные песни в стиле поп-рок и антифолк. В 15 лет девушка начала писать песни и выкладывать их в социальные сети, в 2016 году она записала первый альбом. В 2018 году вышел альбом «Раскраски для взрослых».
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей
В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей
Общество, 07.08.2018
Несколько человек совершили повторное нарушение
На Ольхоне появилась мастерская по изготовлению морин хууров
На Ольхоне появилась мастерская по изготовлению морин хууров
Общество, 07.08.2018
В начале августа здесь отпраздновали появление первого на острове морин хуура
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
Общество, 07.08.2018
Соревнования по хоккею с мячом пройдут в Швеции
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Общество, 07.08.2018
Для гостей устроят фотосессию, игры и мастер-классы
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
Общество, 07.08.2018
Перед показом фильма здесь пройдёт концерт
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Общество, 07.08.2018
Горожанам предлагают обучиться на воспитателей, медсестёр, водителей и т.д.
В Улан-Удэ руками оторвали новый асфальт (видео)
В Улан-Удэ руками оторвали новый асфальт (видео)
Общество, 07.08.2018
Местные жители предложили использовать кусок асфальта в качестве сувенира
Жители Бурятии могут проверить университет по «Карте вузов»
Жители Бурятии могут проверить университет по «Карте вузов»
Общество, 07.08.2018
Число пользователей ресурса выросло на 40%
Иркутян приглашают на фестиваль косплея «Baikal Geek Con»
Иркутян приглашают на фестиваль косплея «Baikal Geek Con»
Общество, 07.08.2018
Жители поучаствуют в конкурсе дефиле и игровых турнирах
В Забайкалье назвали «Семью года»
В Забайкалье назвали «Семью года»
Общество, 07.08.2018
Бато Базаров и Чимитдоржина Амагалан вместе уже 40 лет
В парке Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «ЗвениУдинск»
В парке Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «ЗвениУдинск»
Общество, 07.08.2018
Артистки исполнят песни из репертуаров Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной, ансамбля «Сорока» и др.
Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль
Участники байкальской парусной регаты преодолели 125 морских миль
Общество, 07.08.2018
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж гонок Baikal Sailing Week 2018
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
Общество, 07.08.2018
У нарушителей отобрали права

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^