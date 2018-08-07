Несколько человек совершили повторное нарушение
В минувший понедельник на территории Забайкальского края стражи порядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Несмотря на рабочий день, 19 забайкальцев сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Выявили 14 граждан, которые сели за руль автомобиля с признаками алкогольного опьянения, в том числе, в Чите – четыре. Пять водителей сели за руль пьяными повторно и будут привлечены к уголовной ответственности. 39 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Всего за время мероприятия выявлено 187 административных правонарушений.
На специализированную стоянку поместили 7 единиц транспортных средств, проверено по информационным базам данных 233 гражданина, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей
Общество, Фото:
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