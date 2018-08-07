В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей

Несколько человек совершили повторное нарушение



В минувший понедельник на территории Забайкальского края стражи порядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Несмотря на рабочий день, 19 забайкальцев сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.



Выявили 14 граждан, которые сели за руль автомобиля с признаками алкогольного опьянения, в том числе, в Чите – четыре. Пять водителей сели за руль пьяными повторно и будут привлечены к уголовной ответственности. 39 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Всего за время мероприятия выявлено 187 административных правонарушений.



На специализированную стоянку поместили 7 единиц транспортных средств, проверено по информационным базам данных 233 гражданина, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

