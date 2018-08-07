В парке Улан-Удэ пройдёт концерт ансамбля «ЗвениУдинск»

Артистки исполнят песни из репертуаров Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной, ансамбля «Сорока» и др.
11 августа с 18 до 19 часов в парке имени Жанаева состоится сольный концерт вокального ансамбля «ЗвениУдинск». Мероприятие пройдёт в рамках городского проекта «Парк здоровья».
Вокальный ансамбль «ЗвениУдинск» - это трио девушек, исполняющих народные песни.
- Мы наполним ваш праздник задором и жизненной энергией, которыми в стародавние времена наполнялись народные гуляния, - обещают артистки.
В программе - песни из репертуаров Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной, ансамбля народной песни «Сорока» и вокальной группы «Сарафан». Горожане услышат произведения: «Русские праздники», «Хуторянка», «Сохрани земля», «Вишня белоснежная» и «Эжэл гансаам ерээрэй», сообщили в Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
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