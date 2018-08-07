У нарушителей отобрали права
За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 609 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянении в течение года, сообщили в УГИБДД республики.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж гонок Baikal Sailing Week 2018
У нарушителей отобрали права
Он будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры и образования
Сотрудники музеев обсудили множество тем
Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей
В дело вмешалась прокуратура
Местами возможен дождь
В Иркутском государственном университете началась работа над проектом «Цифровой бренд Байкала», предполагающим создание специального веб-приложения интерактивной карты трех регионов: Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии с размещением информации о территории, достопримечательностях и бизнес-проекта
Солисты ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ на сцене Забайкальского краевого драматического театра в Чите представили гала-концерт фестиваля Baikal Dance Festival
Сегодня, 6 августа, на береговой линии байкальского озера стартовал комплекс практических мероприятий, в которых принимают участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и местного населения
Женский монастырь поблагодарил министерство соцзащиты Бурятии за участие в воспитании детей-сирот
«Жёлтый мигающий» заработает завтра в двух местах города
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат
В нём будут бестселлеры и классика
На борьбу с опасным растением направлено 4 миллиона