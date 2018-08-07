За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей

У нарушителей отобрали права



За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 609 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянении в течение года, сообщили в УГИБДД республики.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.

