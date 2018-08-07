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«Потомственный бурят» Стивен Сигал получил должность в МИД России

«Потомственный бурят» Стивен Сигал получил должность в МИД России
Общество, 
Он будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры и образования 

Знаменитый киноактёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодёжных обменов. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России. 

Сам голливудская звезда также прокомментировал свое назначение в МИД в социальной сети. 

- Я много лет способствовал добрым отношениям между Россией и Америкой. Надеюсь, мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире, - написал он на своей официальной странице в «Инстаграм».

Также Сигал отметил, что он очень серьезно относится к своему назначению, и поблагодарил пользователей за дружбу, поддержку.

Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.

Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.

Два года назад Стивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывали на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».  
МИД
 
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