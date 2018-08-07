«Потомственный бурят» Стивен Сигал получил должность в МИД России



Знаменитый киноактёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодёжных обменов. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России.



Сам голливудская звезда также прокомментировал свое назначение в МИД в социальной сети.



- Я много лет способствовал добрым отношениям между Россией и Америкой. Надеюсь, мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире, - написал он на своей официальной странице в «Инстаграм».



Также Сигал отметил, что он очень серьезно относится к своему назначению, и поблагодарил пользователей за дружбу, поддержку.