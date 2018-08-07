Музейщики Бурятии обменялись опытом

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Сотрудники музеев обсудили множество тем



2 августа сектор по работе с муниципальными музеями Национального музея Бурятии провёл выездной однодневный научно-методический семинар. Местом проведения семинара стал Историко-краеведческий музей имени Бабушкина.



По словам организаторов, коллег-музейщиков бабушкинцы встретили празднично, с «хлебом-солью» и приветственной песней коллектива народного ансамбля «Калинушка».



Затем для них провели экскурсию по музею. После началась рабочая программа семинара. Работники музеев в обсудили несколько тем: «Методика научного описания музейного предмета», «Разнообразные формы работы с посетителями в Национальном музее Бурятии: инклюзия и интерактивные программы»; «Методика научного описания предметов буддийской коллекции в Национальном музее».



После этого участники семинара с удовольствием смастерили изделие на мастер-классе, проведенном приглашенным мастером Сапуновой О.В.



Продолжением программы стала экскурсия по историческим местам Бабушкина. После семинара участники прошли по одной из экологических троп Танхойского Байкальского Государственного биосферного заповедника, сообщает пресс-служба Минкульта Бурятии.

