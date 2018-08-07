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В Иркутской области приговорили «чёрного риелтора»

В Иркутской области приговорили «чёрного риелтора»
Общество,  Фото:pixabay.com
Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей

Прокуратурой Эхирит-Булагатского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении обвиняемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном и значительном размере.

Женщина совершила шесть таких преступлений. Она заключала с людьми договоры купли-продажи квартир, которые ей не принадлежали, в двух случаях являлись муниципальной собственностью, в остальных – собственностью других граждан.

Чтобы ввести людей в заблуждение она подавала документы в многофункциональный центр. Но зная, что государственная регистрация договоров купли-продажи не будет произведена, лгала покупателям и показывала поддельные документы, требуя внести задаток за квартиры.

- Обманутые покупатели, уверенные в том, что договор купли-продажи будет зарегистрирован, так как все необходимые документы переданы для регистрации, передавали ей деньги. В результате потерпевшим причинён ущерб в значительном и крупном размерах в сумме от 400 до 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью. Суд приговорил её к 11 годам колонии общего режима.

Также с осуждённой взысканы в пользу потерпевших суммы причинённого ущерба на общую сумму 2,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
прокуратура
 
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