В Иркутской области приговорили «чёрного риелтора»

Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей



Прокуратурой Эхирит-Булагатского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении обвиняемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном и значительном размере.



Женщина совершила шесть таких преступлений. Она заключала с людьми договоры купли-продажи квартир, которые ей не принадлежали, в двух случаях являлись муниципальной собственностью, в остальных – собственностью других граждан.



Чтобы ввести людей в заблуждение она подавала документы в многофункциональный центр. Но зная, что государственная регистрация договоров купли-продажи не будет произведена, лгала покупателям и показывала поддельные документы, требуя внести задаток за квартиры.



- Обманутые покупатели, уверенные в том, что договор купли-продажи будет зарегистрирован, так как все необходимые документы переданы для регистрации, передавали ей деньги. В результате потерпевшим причинён ущерб в значительном и крупном размерах в сумме от 400 до 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью. Суд приговорил её к 11 годам колонии общего режима.



Также с осуждённой взысканы в пользу потерпевших суммы причинённого ущерба на общую сумму 2,5 млн рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

