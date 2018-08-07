Местами возможен дождь
По данным Бурятского гидрометцентра 7 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 4-9, местами 11-16 м/с. Температура днём 22-27, местами 16-21 градусов тепла.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 23-25 градусов тепла.
В Бурятии воздух прогреется до 27 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутском государственном университете началась работа над проектом «Цифровой бренд Байкала», предполагающим создание специального веб-приложения интерактивной карты трех регионов: Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии с размещением информации о территории, достопримечательностях и бизнес-проекта
Солисты ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ на сцене Забайкальского краевого драматического театра в Чите представили гала-концерт фестиваля Baikal Dance Festival
Сегодня, 6 августа, на береговой линии байкальского озера стартовал комплекс практических мероприятий, в которых принимают участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и местного населения
Женский монастырь поблагодарил министерство соцзащиты Бурятии за участие в воспитании детей-сирот
«Жёлтый мигающий» заработает завтра в двух местах города
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат
В нём будут бестселлеры и классика
На борьбу с опасным растением направлено 4 миллиона
28 июня состоялась первая читка новой пьесы известного российского драматурга Степана Лобозёрова
Заместитель мэра столицы Бурятии Александр Иринчеев выступил у Омской крепости с поздравлениями
Ребята запустили в небо воздушные шары и журавликов
Они смогут здесь пообщаться, получить ценные советы от более опытных коллег, поучиться у них мастерству
«Голубые береты» вспомнили павших героев и возложили цветы на мемориале «Слава»
Составили 219 протоколов о нарушениях
Театр покажет в российском городе 3 спектакля