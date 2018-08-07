В Бурятии воздух прогреется до 27 градусов

Местами возможен дождь



По данным Бурятского гидрометцентра 7 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 4-9, местами 11-16 м/с. Температура днём 22-27, местами 16-21 градусов тепла.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 23-25 градусов тепла.



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