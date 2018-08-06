В Улан-Удэ новые светофоры заработают в тестовом режиме

«Жёлтый мигающий» заработает завтра в двух местах города



В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов после окончания строительства будут включены следующие светофоры: на улицах Боевой - остановка «ТСК» и Шумяцкого - остановка «41 квартал».



Включение произойдёт с 7 по 9 августа с 9:00 - в режиме «жёлтого мигания» и с 10 августа с 10:00 - в рабочем режиме, сообщает управление по информационной политике города.

