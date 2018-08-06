С 6 по 7 августа до 10:00 часов на переезде в посёлке Южный (5652 км) в связи с неотложными ремонтными работами на пути будет затруднено движение автомобилей.
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат по улице Пугачёва.
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06 Августа
05 Августа
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В Улан-Удэ ограничили движение на переезде в Южном
Общество, Фото:
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат
С 6 по 7 августа до 10:00 часов на переезде в посёлке Южный (5652 км) в связи с неотложными ремонтными работами на пути будет затруднено движение автомобилей.
Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат по улице Пугачёва.
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