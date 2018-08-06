В Улан-Удэ ограничили движение на переезде в Южном

С 6 по 7 августа до 10:00 часов на переезде в посёлке Южный (5652 км) в связи с неотложными ремонтными работами на пути будет затруднено движение автомобилей.







Объезд транспорта будет происходить через посёлок Мясокомбинат по улице Пугачёва.





Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, сообщили в администрации Улан-Удэ.