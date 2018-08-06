Для жителей Бурятии разыграют книжный набор

В нём будут бестселлеры и классика



С 6 августа по 26 сентября жители, ставшие читателями детско-юношеской библиотеки, получат возможность выиграть набор из 20 книг «20 must read». В наборе бестселлеры и культовая классика 20 века.



Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться и получить читательский билет в центре чтения юношества им. Батожабая (информационный отдел, 1 этаж) с 6 августа по 26 сентября и опустить заполненный талон с номером читательского билета, ФИО и телефоном, в специальную урну.



В акции участвуют только читательские билеты, зарегистрированные в указанные даты. Розыгрыш пройдёт на «Книжном салоне-2018». Дата и место будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба Республиканской детско-юношеской библиотеки.