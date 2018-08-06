Делегация Улан-Удэ поздравила омичей с Днём города

Заместитель мэра столицы Бурятии Александр Иринчеев выступил у Омской крепости с поздравлениями







4 августа город Омск отметил своё 302-летие. Праздник стартовал с Сибирского международного марафона на Соборной площади, где собрались тысячи омичей. После Соборной площади горожане направились к Омской крепости, там и началось официальное открытие праздника. Мэр города Оксана Фадина рассказала, что на торжество прибыли 18 делегаций, в числе которых делегация из Улан-Удэ во главе с заместителем мэра Александром Иринчеевым.Выступая на главной сцене города, Александр Иринчеев отметил, что Омск прошёл в своей эволюции путь от города-крепости до индустриального и культурного мегаполиса Сибири. И сегодня – это один из важнейших экономических центров Западной Сибири с развитыми машиностроением, нефтехимической и оборонной промышленностью, разнообразными отраслями деревообрабатывающей, строительной индустрии и высокопродуктивного аграрно-промышленного комплекса. Современный Омск обладает значительным потенциалом и уверенно смотрит в будущее.- Уважаемые омичи и гости города! Уважаемая Оксана Николаевна! Уверен, что объединив усилия городской власти и горожан, вы сможете решить все поставленные задачи и достичь больших высот. От всей души желаю Вам и всем жителям города Омска яркого и незабываемого праздника, крепкого здоровья, мира, добра, новых целей и успешного достижения высот! – закончил теплыми пожеланиями своё поздравление заместитель мэра Улан-Удэ.Также Александр Иринчеев совместно с Оксаной Фадиной посетили фестиваль национальных культур «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон».Возможность лично поздравить омичей с Днём города представилась благодаря приглашению Оксаны Фадиной и прошла в рамках межмуниципального сотрудничества Улан-Удэ и Омска.День города был наполнен мероприятиями и закончился праздничным салютом, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.