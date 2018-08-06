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Выпускники бурятской балетной школы выступили в Чите

Общество, 
Солисты ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ на сцене Забайкальского краевого драматического театра в Чите представили гала-концерт фестиваля Baikal Dance Festival

Байкальский танцевальный фестиваль объединяет выпускников бурятской балетной школы, сообщил ТАСС организатор фестиваля Павел Окунев в воскресенье.

Танцевальный фестиваль в Улан-Удэ проходил во второй раз, однако впервые гала-концерт решили провести в соседнем регионе - Забайкальском крае.

- В Чите солисты Мариинского и Большого театров, театра Бориса Эйфмана, театра имени Натальи Сац, театра «Балет Москва», Бурятского государственного академического театра оперы и балета представили концерт - это классическое наследие и современная хореография, - сказал он.

Зрители смогли увидеть небольшую часть балета «Пламя Парижа», адажио из балета «Шахерезада» и другие выступления. Танцоры, представившие концерт, - выпускники бурятской балетной школы, которые выступают в настоящее время на сценах ведущих театров России.

- Особым гостем стал Олег Габышев - солист театра Эйфмана, - добавил Окунев.

Организаторы опасались, что концерт не соберет много зрителей, в частности из-за того, что лето - период отпусков.

- На удивление, зрителей было много, аплодировали стоя, очень приятно, что так принимали тепло, - отметил он. В будущем планируется расширить географию фестиваля.

- На следующий год мы хотим также Иркутск подключить, будет такой полноценный гала-концерт в байкальских регионах, - сказал он.

В целом, за время фестиваля, который проводился с 15 июля по 5 августа, его участники в Бурятии смогли посетить более 20 различных мастер-классов, побывать на творческих встречах с педагогами, посмотреть и разобрать различные постановки и т. д.
театр оперы и балета
 
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