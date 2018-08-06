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Воспитанницы Сретенского монастыря Бурятии благодаря гранту побывали в Крыму

Общество, 
Женский монастырь поблагодарил министерство соцзащиты Бурятии за участие в воспитании детей-сирот

В 2017 году при Сретенском женском монастыре был открыт пансионат для постоянного проживания девочек-сирот.

- К сожалению, девочки не отличаются хорошим здоровьем. Поэтому для оздоровления воспитанниц обитель приняла участие в грантовой программе министерства социальной защиты населения с проектом «Солнце, воздух и вода» и получила необходимую поддержку,- пояснили в министерстве.

Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская Епархия, в рамках проекта воспитанницы совершили паломнические поездки по святым местам. Первый выезд был в Пещерный скит святой Анастасии Узорешительницы в ущелье Таш-Аир, недалеко от средневекового пещерного монастыря Качи-Кальон. Затем была остановка в Успенском мужском монастыре с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Мариапольской» или «Бахчисарайской Троеручицы». В Евпатории посетили Свято-Никольский собор и храм святого пророка Ильи. В Свято-Троицком женском монастыре города Симферополя помолились мощам святого Луки Войно-Ясенецкого, в Александро-Невском кафедральном соборе - мощам святого Гурия Карпова. Между паломническими поездками, побывали в открытом парке Тайган с дикими животными. В Севастополе во время прогулки на катере увидели стоящие на рейде военные корабли и подводные лодки, в Херсонесе посетили действующие раскопки, в том числе 64 храмов пятого-двенадцатого веков. Одним из самых ярких событий стало посещение аквапарка и бассейна.
епархия
 
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