На Байкале завершилась работа «Школы спецспаса»

Общество, Фото: ГУ МЧС Иркутской области

Юным спасателям вручили галстуки, шевроны и флаги с символикой



Ежегодно 120 детей и подростков собираются в Курминском проливе озера Байкал в Ольхонском районе. В 280 километрах от города Иркутска в палаточном городке на протяжении десяти дней они обучаются в «Школе спецспаса».



В рамках профильной смены лагеря «Первопроходец» ребята осваивали образовательную программу, основанную на риск-ориентированном подходе и представленную тремя блоками по практическим видам деятельности спасателя.



В условиях смоделированных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера участники находили оптимальные решения для оказания доврачебной помощи и допсихологической поддержки пострадавшим. Было много спасательных работ на акватории водного объекта. Обучение и тестирование проходило под руководством опытных сотрудников главного управления МЧС России по Иркутской области, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, Байкальского молодёжного корпуса спасателей.



- Возраст участников от 8 до 16 лет, и программа была спланирована на освоение профессии спасателя для каждой возрастной группы, - рассказала Татьяна Болтова, заместитель начальника отдела формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовки руководящего состава Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области, - Десятидневный сезон показал, что все воспитанники прошли «Школу спецспаса» на «отлично», закрепили навыки, полученные в кадетских классах, кружках, секциях «Юный спасатель» и «Юный водник». А ребята, не имеющие специальной подготовки, отработали полученные новые знания на практике в спортивной игре «Маршрут выживания».



По словам организаторов, и культурная, и образовательная программы, подготовленные для лагерной смены «Школы спецспаса», являются неотъемлемой частью Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и способствуют его развитию в регионе.



Лагерная смена «Школы спецспаса» завершена. По итогам соревнований каждый участник получил галстук и шеврон «Школы безопасности», лучшим был вручён флаг с символикой.

