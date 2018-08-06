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«Леди на велосипеде» проедут по улицам Иркутска

«Леди на велосипеде» проедут по улицам Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
На мероприятии выберут лучший костюм

25 августа в 13 часов в Иркутске стартует велопарад «Леди на велосипеде». Темой мероприятия станет девиз «Очарование любви». Участницам нужно подобрать образ в соответствии с тематикой.

- Настоящая леди на велосипеде очарована этой жизнью, любит свой город, друзей и близких, все, что она делает - делает с любовью, - сообщают организаторы.

Также на мероприятии проведут конкурсы на лучший образ и оформление велосипеда, викторины, интерактивные площадки.
велосипеды
 
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