На мероприятии выберут лучший костюм
25 августа в 13 часов в Иркутске стартует велопарад «Леди на велосипеде». Темой мероприятия станет девиз «Очарование любви». Участницам нужно подобрать образ в соответствии с тематикой.
- Настоящая леди на велосипеде очарована этой жизнью, любит свой город, друзей и близких, все, что она делает - делает с любовью, - сообщают организаторы.
Также на мероприятии проведут конкурсы на лучший образ и оформление велосипеда, викторины, интерактивные площадки.
«Леди на велосипеде» проедут по улицам Иркутска
Общество, Фото:
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