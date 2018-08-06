«Леди на велосипеде» проедут по улицам Иркутска

На мероприятии выберут лучший костюм



25 августа в 13 часов в Иркутске стартует велопарад «Леди на велосипеде». Темой мероприятия станет девиз «Очарование любви». Участницам нужно подобрать образ в соответствии с тематикой.



- Настоящая леди на велосипеде очарована этой жизнью, любит свой город, друзей и близких, все, что она делает - делает с любовью, - сообщают организаторы.



Также на мероприятии проведут конкурсы на лучший образ и оформление велосипеда, викторины, интерактивные площадки.

