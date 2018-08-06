Иркутские полицейские сдадут кровь

Они примут участие в Дне донора



Завтра сотрудники полиции Приангарья примут участие в благотворительном Дне донора, проводимого на базе медсанчасти Главного управления МВД России по Иркутской области.



Прежде чем сдать кровь, каждый сотрудник проходит экспресс-анализ, заполняет специальную анкету, измеряет давление и беседует с врачом, который выявляет отсутствие противопоказаний к донорству.



Благотворительная акция по сбору донорского материала необходима в первую очередь для спасения человеческих жизней. Кроме того, при сдаче крови происходит дополнительное обследование сотрудников, позволяющее выявить некоторые инфекционные заболевания и заняться их своевременным лечением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

