Они примут участие в Дне донора
Завтра сотрудники полиции Приангарья примут участие в благотворительном Дне донора, проводимого на базе медсанчасти Главного управления МВД России по Иркутской области.
Прежде чем сдать кровь, каждый сотрудник проходит экспресс-анализ, заполняет специальную анкету, измеряет давление и беседует с врачом, который выявляет отсутствие противопоказаний к донорству.
Благотворительная акция по сбору донорского материала необходима в первую очередь для спасения человеческих жизней. Кроме того, при сдаче крови происходит дополнительное обследование сотрудников, позволяющее выявить некоторые инфекционные заболевания и заняться их своевременным лечением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутские полицейские сдадут кровь
Общество, Фото:
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