В Улан-Удэ музей приглашает горожан на вечернюю экскурсию

Экскурсию по выставке проведёт искусствовед Татьяна Алексеева







В трёх залах Художественного музея имена Сампилова развернута интересная выставка «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», посвящённая 90-летию Инессы Соктоевой и 85-летию Союза художников республики.







И 9 августа здесь состоится бесплатная авторская экскурсия от куратора выставки, искусствоведа Татьяны Алексеевой. Начало мероприятия в 17.00, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.