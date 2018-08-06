В Улан-Удэ музей приглашает горожан на вечернюю экскурсию

Экскурсию по выставке проведёт искусствовед Татьяна Алексеева
В трёх залах Художественного музея имена Сампилова развернута интересная выставка «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», посвящённая 90-летию Инессы Соктоевой и 85-летию Союза художников республики.
И 9 августа здесь состоится бесплатная авторская экскурсия от куратора выставки, искусствоведа Татьяны Алексеевой. Начало мероприятия в 17.00, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
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Экскурсию по выставке проведёт искусствовед Татьяна Алексеева
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