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В Улан-Удэ из-за ливня ограничили движение автобусов

В Улан-Удэ из-за ливня ограничили движение автобусов
Общество,  Фото:ДТП 03
Сейчас проводятся восстановительные работы

Как сообщал «Байкал-Daily», дожди размыли дороги в отдалённых микрорайонах города. На грунтовых дорогах образовались промоины, ямы, неровности. В некоторых местах затруднено движение транспортных средств.

Особенно пострадали дороги в микрорайонах Светлый, Первое поле (маршрут № 28), 120 кварталах (маршрут № 80), Горького (маршрут № 19), Исток (маршруты № 33, 46).

- Подобные дефекты дорог увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, временно сокращён путь следования автобусов по маршруту № 80 в 120-х кварталах и по маршруту № 28 в микрорайон Светлый и Первое в Забайкальском. Кроме этого, в случае ухудшения дорожных условий не исключается ограничение движения автобусов маршрута № 19 в микрорайон Горький, - сообщают в управлении по информационной политике.

Комбинат по благоустройству города засыпает промоины, производит грейдированние дорог. Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мониторит дорожную ситуацию на сложных участках маршрутной сети. Как только завершатся работы по улучшению дорожных условий, схема маршрутов будет восстановлена, сообщают в управлении транспорта и связи.
автобусы ливневая канализация
 
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