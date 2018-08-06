На оказание помощи выделено 7,5 млн рублей
Ежегодно в преддверии учебного года в Бурятии проводится республиканская акция «Помогите детям собраться в школу!». Благодаря этой акции семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают единовременную материальную помощь для подготовки детей-школьников к новому учебному году.
Ранее материальная помощь выплачивалась в размере одной тысячи рублей на каждую семью. На эти цели из республиканского бюджета выделялось 1,5 млн рублей, сообщили в минсозащиты. В этом году по инициативе главы республики Алексея Цыденова материальная помощь семьям будет оказываться в размере одной тысячи рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Из бюджета выделено 7,5 млн рублей.
Вопрос об оказании такой помощи рассматривается комиссионно в районных отделах социальной защиты населения с участием представителей органов местного самоуправления и общественных организаций.
В Бурятии детям помогут собраться в школу
Общество, Фото:
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