Проект устройства водоотведения уже разработан
Как сообщал «Байкал-Daily», «традиционным» местом скопления дождевой воды в Улан-Удэ становится улица Боевая. Для устранения этой проблемы уже разработан проект по устройству водоотведения. Однако он будет реализован по мере поступления финансирования.
Аналогичный проект находится в стадии разработки по улице Сахьяновой, сообщает комбината по благоустройству города.
Также в стадии торгов находятся проекты по устройству водоотведения на улице Чертенкова и 502 км., в районе остановки «Лицей» и ИЦ «Колорит», которые будут реализованы в ближайшее время.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году проводится капитальный ремонт улицы Ключевской от остановки «Товары Бурятии» до улицы Тулаева. После реконструкции ливневой канализации будет ликвидирована «знаменитая» лужа у рынка «Крестьянский».
В Улан-Удэ исчезнет лужа на Боевой
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