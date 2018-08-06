Монголки не смогли вывезти из Бурятии 26 кг куриных голеней

Возбуждены административные дела
Во время досмотра автомобилей, ехавшихо из России в Монголию, госинспекторами Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» обнаружено мясо без сопроводительных документов.
Две женщины пытались вывезти на территорию Монголии 26 килограммов замороженной куриной голени без ветеринарных сертификатов. В багаже автомобиля одной женщины обнаружено 12,6 килограмма данной продукции без документов, у второй – 13,4 килограмма.
В отношении гражданок Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция возвращена на территорию России.
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