Монголки не смогли вывезти из Бурятии 26 кг куриных голеней





Во время досмотра автомобилей, ехавшихо из России в Монголию, госинспекторами Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» обнаружено мясо без сопроводительных документов.Две женщины пытались вывезти на территорию Монголии 26 килограммов замороженной куриной голени без ветеринарных сертификатов. В багаже автомобиля одной женщины обнаружено 12,6 килограмма данной продукции без документов, у второй – 13,4 килограмма.В отношении гражданок Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция возвращена на территорию России.