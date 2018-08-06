В Улан-Удэ откачивают лужи









В Октябрьском районе были проведены работы по откачке воды по улицам Жердева, Ключевской, Тулаева и Боевой. Откачка воды также производилась в центре города и на улицах Маяковского и Жуковского Железнодорожного района. Всего в воскресенье работали 7 вакуумных машин, 3 мотопомпы.



- Сегодня, 6 августа, на дорогах Октябрьского района ведётся активная работа по дальнейшей откачке воды с помощью мотопомп, а также осуществляется отсыпка и грейдирование улиц в микрорайонах «Радужный», «Комушка», «Светлый», «Забайкальский», на дорогах от 102 до 120 квартала по маршруту № 80. Работают 10 вакуумных машин, 3 грейдера, 2 фронтальных погрузчика, 2 «бобкэта» и 8 большегрузных самосвалов и 3 мотопомпы,- сообщают в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

