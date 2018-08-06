Улан-удэнцев приглашают на концерт памяти Виктора Цоя

Для горожан исполнят композиции известного рок-музыканта несколько групп



10 августа в 19 часов в парке имени Жанаева состоится концерт, посвящённый памяти Виктора Цоя.



- К творчеству Виктора Цоя невозможно относиться равнодушно. Вы можете слушать классику, увлекаться рэпом или предпочитать хип-хоп. И всё равно среди песен этого легендарного человека вы найдёте те, которые захотите прослушивать снова и снова. Вся его музыка о жизни и про жизнь. Именно поэтому она была так популярна среди его современников и поэтому же она ещё более популярна и актуальна сегодня, - отмечают организаторы в социальных сетях.



На концерте выступят следующие группы: «Проект А.Д.», «Tory Lane», «Ликвидация», «RatTrip», «Винни Guns», «Рассвет».