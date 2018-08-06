Желающие принять участие ещё могут подать заявку
26 августа в Иркутске пройдёт фестиваль садоводов и огородников. Желающие принять участие ещё успевают заявить о себе, написав до 10 августа, на электронную почту maria.markina2012@gmail.com.
Фестиваль проводится с 2017 года, чтобы поддержать садоводов, огородников, дачников и их объединения. Участники представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков, проведут различные мастер-классы и многое другое, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске пройдёт фестиваль садоводов и огородников
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