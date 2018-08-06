На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
18 августа в честь 365-летнего юбилея города Нерчинск состоится фестиваль городской среды прошлого «В саду Даурского Версаля».
В рамках фестиваля «оживут» многие герои созданной в 2015 году уличной выставки, они в определённом смысле вовлекут население и гостей Нерчинска в давние городские культурные традиции. В самом центре города будет организовано масштабное мероприятие, способное в перспективе стать одним из привлекательных ежегодных событий для туристов.
На фестивале будут работать разные площадки. У жителей и гостей Нерчинска появится уникальная возможность побывать на «Ярмарке старинных ремесел», здесь будет организована зрелищная программа с выступлением фольклорных музыкальных и танцевальных коллективов, показом раритетных костюмов, увлекательными играми и конкурсами «предков» для детей и взрослых, а также кукольными и цирковыми представлениями.
Помимо прочего, на территории сада будут продаваться аппетитные угощения и напитки для гостей праздника, изготовленные по старинным рецептам. Для всех желающих будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии в нарядах прошлого, интересные мастер-классы, многочисленные конкурсы.
Предлагаемый проект должен закрепить за Нерчинском давнее звание культурной столицы Забайкалья, а само событие в перспективе приобрести более грандиозный масштаб и стать одним из самых значимых не только в Забайкалье, но и для соседних территорий, сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье пройдёт фестиваль «В саду Даурского Версаля»
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