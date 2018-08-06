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В Бурятии выпал град размером с голубиное яйцо

В Бурятии выпал град размером с голубиное яйцо
Общество, 
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3 августа в Тункинском районе Бурятии выпал град. По словам пользователей соцсетей, осадки были довольно крупными – размером с голубиное яйцо.

- На том месте, где позавчера собирал голубику, сегодня днём выпал вот такой град. Это что за лето, товарищи? - написал блогер Эрдэм Гомбоев, опубликовав фотографию града.

Подписчики его страницы не остались в стороне и прокомментировали фотографию: «Вовремя, иначе бы собирал паданку», «Никуда не поеду больше, машину жалко», «Леденцовое лето», «А что сделаешь, у природы нет плохой погоды!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в горах Окинского района выпал снег. Водители сняли на видео аномальные осадки. Там же в мае пять сёл Бурятии остались без света из-за выпавшего снега. Аварию устраняли 66 человек и 22 единицы спецтехники.
осадки
 
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