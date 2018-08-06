В Бурятии пройдёт смотр-конкурс культуры семейских



Проведение конкурса содействует возрождению, сохранению и популяризации традиционных культуры, быта, этики и нравов старообрядцев Забайкалья, отмечают организаторы. В ходе конкурса будет проведено исследование современного состояния традиционной культуры и быта семейских. Одна из задач проекта – привлечение российских и иностранных туристов, распространение художественных достижений традиционной культуры старообрядцев Забайкалья.



В номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» принимают участие старообрядческие семьи, проживающие на своем подворье, усадьбе в данное время. Причём внешний вид и убранство усадьбы должны соответствовать старообрядческим традициям, художественным особенностям архитектуры. Также оценивается знание семейных традиций, родословной, творческое выступление.



В номинации «Туристический маршрут. Старообрядческие музеи - дома, усадьбы» принимают участие юридические лица (отделы культуры, Дома культуры, библиотеки, музеи и др.).



Первый тур проводится с июня по август с.г. в районах компактного проживания семейских (старообрядцев). Победители районных смотров принимают участие во втором туре. 18 октября в Русском драматическом театре на празднике «Покровские гуляния». состоится награждение победителей конкурса.



Порядок и условия проведения смотра-конкурса обозначены в положении.



Справка:





Протопоп Аввакум (1620-1682) является выдающейся исторической личностью. На русской земле авторитет этого человека в XVII веке был огромен. Считался праведным гонимым мучеником и одним из основных оппонентов патриарха Никона. Суровость его характера и высочайшая принципиальность вызывали уважение не только у сторонников, но и у врагов.





В течение 6 лет священник, его жена и дети пребывали в суровых сибирских землях. Побывали на Байкале, Амуре, Шилке. Логическим концом Протопопа Аввакума стала мученическая смерть. Кончина этого человека окончательно расколола русскую православную церковь.

В Бурятии пройдёт Республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций», посвящённый 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Сбор заявок до 15 августа, сообщили в минкультуры республики. Смотр-конкурс проводится в два тура.