В Улан-Удэ начали подачу горячей воды



Сегодня, по данным на 10 часов утра магистральные теплосети заполнены и параметры теплоносителя доведены до 70 градусов, сообщили в пресс-службе «ТГК-14».



Сейчас продолжается поэтапное включение горячего водоснабжения потребителей города. «Улан-Удэнский энергетический комплекс» направил телефонограммы в адрес жилищных организаций о необходимости быть готовыми к приёму нагрузки горячего водоснабжения. Горячая вода у всех потребителей зоны обслуживания ТЭЦ-1 появится до конца суток. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам.



За время планового останова на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 был проведён комплекс ремонтно-профилактических мероприятий. С 25 июля по 6 августа выполнен ремонт теплофикационного оборудования, реализован комплекс работ по замене и ремонту трубопроводной арматуры главного и питательного трубопроводов котлов, трубопроводной арматуры и трубопроводов сетевой воды и мазута, запорной арматуры, бойлерных установок, ремонту насосного и электрического оборудования, а также ремонт оборудования вспомогательных цехов.



— Все ремонтно-профилактические работы, намеченные ранее, выполнены в полном объёме, — сообщил координатор по управлению деятельностью филиалов «ТГК-14» по Бурятии Владимир Кружихин. — Оборудование ТЭЦ-1 находится в работе. К горячему водоснабжению постепенно подключаются все теплотрассы города.



На сегодняшний день продолжается работа на 4 крупных объектах теплоснабжения. В работе находится значительный участок ул. Бабушкина и ул. Терешковой до перекрестка по ул. Бабушкина и ул. Трубачеева. Срок завершения работ на данном участке - 19 августа. Капитальный ремонт производится на объектах по адресам ул. Пионерская, 17, проспект Строителей, 74, ул. Красноармейская, 37. По указанным адресам работы будут завершены до 17 августа.



— Горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению, — отметил и.о. директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андрей Соболев.



В случае если горячее водоснабжение не поступит в дома горожан до конца дня, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. По вопросам проведения ремонтных работ можно обратиться в диспетчерскую службу «ТГК-14» по телефонам: 46-69-35, 46-69-37.



Плановые ремонтные работы теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1, требующие отключения горячего водоснабжения завершены. С 6 августа теплоэнергетики приступили к запуску оборудования на ТЭЦ-1 и заполнению тепловых сетей.