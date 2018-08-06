В Агинском Бурятском округе разыграли «Большой приз Алханая»



Село Алханай 4 августа вновь принял гостей и участников борцовского праздника – открытого чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» - «Большой приз Алханая». Это спортивное мероприятие традиционно собрало много участников и гостей. Своё мастерство показали 170 человек, из них - 18 борцов из Бурятии. Юноши выступали в пяти весовых категориях, мужчины – впервые в четырёх.



Руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев, открывая чемпионат, отметил, что этот праздник борьбы берёт своё начало с 2005 года, когда на научно-практической конференции, прошедшей по инициативе главы администрации Агинского Бурятского автономного округа Баира Жамсуева, были приняты единые правила бурятской борьбы. И эти соревнования стали отправной точкой для многих борцов Агинского Бурятского округа, Бурятии в достижении спортивных высот.



Главный идейный вдохновитель этих состязаний сенатор Баир Жамсуев подчеркнул следующее:



- В следующем году будет 15 турнир. Сейчас с руководством Агинского Бурятского округа договариваемся о проведении в дни чемпионата «Большой приз Алханая-2019» семинара-совещания, где обсудим проблемные вопросы и наметим перспективы развития бурятской борьбы.



В последние годы интерес к национальной борьбе растёт. Это подтверждает участие в алханайском турнире сильнейших спортсменов Аги, Забайкалья, Бурятии, Монголии. В этом году борцы из дружественной Монголии не смогли приехать, но много было зрителей из Хэнтэйского и Восточного аймаков.



Самым эмоциональным и зрелищным моментом чемпионата является абсолютное первенство. В этот раз удача улыбнулась борцу из Бурятии Ринчину Санжиеву, и он стал обладателем чемпионского титула и главного приза праздника - денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей, кубка, медали, диплома. Ринчин в финале встретился с Батором Цыренжаповым из Догоя. Среди юношей абсолютным чемпионом стал Жамсо Банзарагшаев из Амитхаши, в решающей схватке одолевший Солбона Дашинимаева из Могойтуя.



За лучшее исполнение танца орла отмечен Дондок Дылыков из Хара-Шибири, сообщает пресс-служба администрации округа.



Со списком победителей борцовского соревнования вы можете ознакомиться здесь - http://www.aginskoe.ru/node/7464.

