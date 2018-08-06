Женщина предоставила ложные сведения
В Усолье-Сибирском готовится для передачи в суд уголовное дело в отношении местной жительницы по факту фиктивной постановки на учёт иностранной гражданки. Установили, что подозреваемая, зная, что в её жилом помещении, куда она прописывает гостью из ближнего зарубежья, та фактически проживать не будет, предоставила в отдел по вопросам миграции заведомо недостоверные сведения.
В результате в нарушение действующего законодательства иностранная гражданка была прописана в одном месте, а проживала по другому адресу.
По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 322.3 Уголовного кодекса «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа в сумме до 500 тысяч рублей. Степень вины женщины установит суд, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
Усольчанке грозит штраф в полмиллиона за прописку иностранки
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