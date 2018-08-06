В Бурятии сохранится дождливая погода

В районах ожидается усиление ветра до 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра 6 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, по северному Прибайкалью и северным районам сильные дожди, ливни. Утром местами туманы. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16, местами 3-8, днём 22-27, по Прибайкалью и северо-востоку при дожде 15-20 тепла.



В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью 13-15, днём 22-24 тепла.



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