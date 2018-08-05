05 Августа

04 Августа

03 Августа

Популярное

Михаил Турецкий о полёте в Бурятию: Половина артистов осталась без одежды

Общество, 
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту

4 августа в Улан-Удэ выступила группа «Хор Турецкого». На концерт исполнителей пришло несколько тысяч зрителей, которые полностью заполнили главную площадь города.

Но как признался основатель арт-группы - Михаил Турецкий, добраться в столицу Бурятии оказалось нелегко и возникли серьёзные сложности с костюмами для выступления.

- Прилететь сюда не просто. Мы столкнулись с тем, что багаж наполовину не прилетел, и половина артистов осталась без одежды. Компания «Победа» летает только один раз в день, они оставили во Внуково наш багаж. Но мне очень понравилось, что можно пойти сегодня по магазинам Улан-Удэ и купить что-то приличное, чтобы выйти на сцену. Можно сходу купить красивую рубашку, ремень, брюки. Половина парней в одежде концертной, половина в приобретённой здесь. Слава Богу наши «Сопрано» – мы привезли ещё и женскую группу, их красивые красные платья долетели полностью и весь реквизит, - рассказал Михаил Турецкий на встрече со СМИ.

Также он поделился своими впечатления от прошлогоднего визита в Бурятию, отметив что жители встретили коллектив радушно. На выступление многие приходили даже вместе с детьми.

- Мы год назад приехали в Бурятию и честно говоря не ожидали, что здесь будет так гостеприимно, такой свежий воздух, хорошие люди, такая красота. И эта потрясающая площадь была полностью забита людьми, такое людское море до горизонта. Мы пели все вместе любимые песни нескольких поколений, и глава республики тоже – сначала вроде не хотел, а потом пришёл на сцену и пел вместе с нами. Мне очень понравилось, что люди приходили с детьми. И мы решили приехать опять. Когда приезжаешь второй раз – это новая программа и всегда ещё больше людей, - добавил Михаил Турецкий.

Певец отметил, что о Бурятии узнало уже много людей и не только в России. Но чтобы сделать жизнь в республике более комфортной жители должны стать единой командой и в этом помогают подобные мероприятия.

- Жизнь в Бурятии меняется, но здесь нужно много работать, надо объединяться. О республике знают не только в Москве и России, но и в Европе. Бурятия становится культовым и известным местом – озеро Байкал, охота. Но главное богатство люди. Здесь есть команда. Не придёт дядя - не президент, ни губернатор, ни глава – мы должны все вместе объединиться как единая группа -плечом к плечу. И за то чтобы жизнь была комфортной и престижной у себя дома – надо бороться, - подчеркнул артист.
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Михаил Турецкий о полёте в Бурятию: Половина артистов осталась без одежды
Общество, 05.08.2018
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту    
«Русское поле» представит народные промыслы из Бурятии
Общество, 05.08.2018
18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
«Baikal Jet Fest» собрал около 100 аквабайкеров
Общество, 05.08.2018
Первый в Иркутской области фестиваль водных видов спорта прошел в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал
В Улан-Удэ с успехом выступил «Хор Турецкого» (фото)
В Улан-Удэ с успехом выступил «Хор Турецкого» (фото)
Общество, 05.08.2018
Михаил Турецкий: Мы очень рады приехать к вам в гости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ямальцы на мотороллерах проехали через Улан-Удэ
Общество, 05.08.2018
Жители Ноябрьска, Владимир Ящук и Сергей Телек, на мотороллерах проехали весь путь от Владивостока до родного города
Спасатели почистят Байкал
Общество, 05.08.2018
Сотрудники МЧС России примут участие в экологической акции на Байкале. Акция «Безопасный Байкал» в таком масштабе пройдёт впервые
Бурятию накроют ливневые дожди
Общество, 05.08.2018
По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
На Байкале завершилась парусная регата
На Байкале завершилась парусная регата
Общество, 04.08.2018
Около полусотни участников неделю путешествовали по озеру. ФОТО
В выходные Бурятию накроют ливни
В выходные Бурятию накроют ливни
Общество, 04.08.2018
При этом сохранится тёплая погода
На Байкале в Бурятии завершились каникулы детей из Дагестана
Общество, 03.08.2018
В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана
В Бурятии назначен замначальника управления судебного департамента
Общество, 03.08.2018
Прежде он трудился в Октябрьском районном суде
В Забайкалье пройдёт фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, 03.08.2018
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Общество, 03.08.2018
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
В Иркутской области «моржи» хотят проплыть 80 км по Ангаре
Общество, 03.08.2018
Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского
Заповедник в Забайкалье помогает редким птицам решить «квартирный вопрос»
Общество, 03.08.2018
Семь редких хищных птиц в этом году вырастили потомство на искусственных гнездовьях заповедника  

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^