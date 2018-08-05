Михаил Турецкий о полёте в Бурятию: Половина артистов осталась без одежды

Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту
4 августа в Улан-Удэ выступила группа «Хор Турецкого». На концерт исполнителей пришло несколько тысяч зрителей, которые полностью заполнили главную площадь города.
Но как признался основатель арт-группы - Михаил Турецкий, добраться в столицу Бурятии оказалось нелегко и возникли серьёзные сложности с костюмами для выступления.
- Прилететь сюда не просто. Мы столкнулись с тем, что багаж наполовину не прилетел, и половина артистов осталась без одежды. Компания «Победа» летает только один раз в день, они оставили во Внуково наш багаж. Но мне очень понравилось, что можно пойти сегодня по магазинам Улан-Удэ и купить что-то приличное, чтобы выйти на сцену. Можно сходу купить красивую рубашку, ремень, брюки. Половина парней в одежде концертной, половина в приобретённой здесь. Слава Богу наши «Сопрано» – мы привезли ещё и женскую группу, их красивые красные платья долетели полностью и весь реквизит, - рассказал Михаил Турецкий на встрече со СМИ.
Также он поделился своими впечатления от прошлогоднего визита в Бурятию, отметив что жители встретили коллектив радушно. На выступление многие приходили даже вместе с детьми.
- Мы год назад приехали в Бурятию и честно говоря не ожидали, что здесь будет так гостеприимно, такой свежий воздух, хорошие люди, такая красота. И эта потрясающая площадь была полностью забита людьми, такое людское море до горизонта. Мы пели все вместе любимые песни нескольких поколений, и глава республики тоже – сначала вроде не хотел, а потом пришёл на сцену и пел вместе с нами. Мне очень понравилось, что люди приходили с детьми. И мы решили приехать опять. Когда приезжаешь второй раз – это новая программа и всегда ещё больше людей, - добавил Михаил Турецкий.
Певец отметил, что о Бурятии узнало уже много людей и не только в России. Но чтобы сделать жизнь в республике более комфортной жители должны стать единой командой и в этом помогают подобные мероприятия.
- Жизнь в Бурятии меняется, но здесь нужно много работать, надо объединяться. О республике знают не только в Москве и России, но и в Европе. Бурятия становится культовым и известным местом – озеро Байкал, охота. Но главное богатство люди. Здесь есть команда. Не придёт дядя - не президент, ни губернатор, ни глава – мы должны все вместе объединиться как единая группа -плечом к плечу. И за то чтобы жизнь была комфортной и престижной у себя дома – надо бороться, - подчеркнул артист.
Михаил Турецкий о полёте в Бурятию: Половина артистов осталась без одежды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту
18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
Первый в Иркутской области фестиваль водных видов спорта прошел в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал
Михаил Турецкий: Мы очень рады приехать к вам в гости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жители Ноябрьска, Владимир Ящук и Сергей Телек, на мотороллерах проехали весь путь от Владивостока до родного города
Сотрудники МЧС России примут участие в экологической акции на Байкале. Акция «Безопасный Байкал» в таком масштабе пройдёт впервые
По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
Общество, 04.08.2018
Около полусотни участников неделю путешествовали по озеру. ФОТО
Общество, 04.08.2018
При этом сохранится тёплая погода
В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана
Прежде он трудился в Октябрьском районном суде
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского
Семь редких хищных птиц в этом году вырастили потомство на искусственных гнездовьях заповедника