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В Улан-Удэ с успехом выступил «Хор Турецкого» (фото)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, Baikal-daily.ru
Михаил Турецкий: Мы очень рады приехать к вам в гости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

4 августана площади Советов в Улан-Удэ выступила группа «Хор Турецкого». Они дали концерт в честь празднования Дня железнодорожника. Для жителей республики артисты исполнили свою новую программу «Песни, которые объединяют», с которой недавно объехали мировые столицы – Нью-Уорк, Берлин, Париж, Вену, Тель-Авив и выступили в Москве. В программе было много композиций, связанных с победой.

- Мы продолжаем свой любимый проект «народное караоке». Нам это очень нравится, потому что мы собираем десятки тысяч человек на площадях разных городов. Сегодня мы в Улан-Удэ и очень рады приехать к вам в гости, - сказал Михаил Турецкий.

В столицу Бурятии также приехала,и группа «Сопрано Турецкого». Женский состав был одет в ярко-красные длинные платья, с различными золотистыми поясами.

Несколько тысяч зрителей концерта заполнили всю площадь Советов, включая бордюры, лавочки и газон. Некоторые люди даже захватили с собой раскладные стулья. Во время мероприятия, которое шло два часа, жители пели вместе с артистами, танцевали и дарили букеты цветов своим любимцам.

«Хор Турецкого» исполнил самые известные песни, среди которых оказались «Смуглянка», «Я начал жизнь в трущобах городских», «Звезда по имени Солнце»и многие другие. А «Сопрано Турецкого» удивило всех присутствующих исполнением оперных партий из классических произведений.

Алексей Цыденов тоже присоединился к мероприятию, наблюдая за концертом из толпы зрителей.Музыканты специально выучили слова гимна Бурятии, который коллектив исполнил вместе с главой республики и всеми жителями, собравшимися на площади. Толпа в один голос пела каждое слово.

Весь концерт жители поддерживали артистов громкими аплодисментами и криками «Браво».При этом певцы несколько раз сходили со сцены к зрителям – они пожимали людям руки и даже посылали воздушные поцелуи. А солист группы -Вячеслав Фреш перепрыгнул через ограждение и стал петь прямо в толпе.

- Это был отличный, живой концерт, артисты выложились на 100 %. Они смогли расшевелить и даже «взорвать» толпу. Хор постоянно работал со зрителями и каждый мог почувствовать себя участником этого большого шоу, - поделилась своими эмоциями улан-удэнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом годуколлектив уже был в республике. Артисты выступили в рамках Дней Москвы в Бурятии. Их концерт собрал несколько тысяч человек, центральная площадь Улан-Удэ была забита людьми до самой филармонии.


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