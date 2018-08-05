Мхи и лишайники ЕАО изучила учёный из Улан-Удэ

Ученые из Улан-Удэ и Владивостока приняли участие в совместной экспедиции по изучению мхов и лишайников на территории Еврейской автономной области



Она была организована Биробиджанским институтом комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской Академии наук.



Состояние так называемых бриофитов считается важным показателем экологической обстановки в местах произрастания, эти древнейшие растения удерживают радиацию и препятствуют эрозии почв, сообщает РИА Биробиджан.



Были собраны несколько сотен образцов, которые ещё предстоит определить в лабораторных условиях. На основании сборов и обработки имеющихся материалов ученым необходимо сделать рекомендации для современного списка мхов и лишайников, нуждающихся в охране в ЕАО.

