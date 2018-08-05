18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
В этом году акцент будет сделан на российской глубинке, сумевшей сберечь старинные русские традиции. На фестиваль приедут около 600 мастеров из 57 регионов России.
Глава Департамента Виталий Сучков считает, что секрет популярности «Русского поля» кроется в его уникальной концепции. Народные умельцы, съезжающиеся со всех уголков нашей страны, представляют не только свое мастерство, но и свой регион. А москвичи могут оценить в полном масштабе богатство русских традиций.
В региональных ремесленных домах можно будет увидеть ручную вышивку, региональную игрушку, шелковые ткани с росписью, фарфор, кружево и многое другое.
Значительный интерес для ценителей славянского искусства будут представлять малоизвестные ремесла отдаленных регионов. В рамках фестиваля можно будет рассмотреть фигурки северных животных из Республики Коми, этнические пояса из Якутии, старообрядческие семейские кички из Бурятии и т. д.
Москвичи смогут посетить множество интересных фестивальных площадок, в том числе «Богатырскую заставу», демонстрирующую славянские силовые развлечения, «Сытный двор» с традиционными угощениями, «Девичий ряд», представляющую современную одежду с этническими мотивами, Монастырский и Купеческий дворы, сообщает preobr.vaonews.ru.
«Русское поле» представит народные промыслы из Бурятии
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