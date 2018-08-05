Спасатели почистят Байкал

Сотрудники МЧС России примут участие в экологической акции на Байкале. Акция «Безопасный Байкал» в таком масштабе пройдёт впервые



На протяжении пяти дней сводные группы проведут работы по очистке от мусора береговой линии водоёма, охватив также места массового отдыха людей. В акции будет задействовано около 650 человек.



Специалисты спасательного ведомства с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в экологическом мероприятии.



Работа развернётся одновременно по трём направлениям: обеспечение безопасности на акватории, очистка прибрежной зоны и дна Байкала от хлама и контроль над туристическими маршрутами.



Помимо сотрудников МЧС России, в мероприятии примут участие представители МВД, активисты Общероссийского народного фронта, поискового отряда «Лиза Алерт», Всероссийского добровольного пожарного общества, Общества спасения на водах, «Россоюзспаса», волонтёры. В день начала акции, 6 августа, к ней присоединятся школьники.



Кроме того, в рамках акции «Безопасный Байкал» специалисты МЧС России организуют просветительскую работу. Профилактические беседы, обучающие занятия, мастер-классы, инструктажи будут проведены с отдыхающими и персоналом на турбазах, с детьми в оздоровительных лагерях, с рыбаками и владельцами маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС.

