По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
5 августа по республике ночью местами, днем на большей части территории ливневые дожди, грозы. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на западный 6-11, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, по северо-востоку 4-9, днем 22-28, по Прибайкалью и при дожде 14-19 тепла.
В Улан-Удэ утром и днем дождь, гроза. Ветер восточный, днем с переходом на западный 5-10, при грозе до 16 м/с. Температура ночью 15-17, днем 20-22 тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Бурятию накроют ливневые дожди
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 05.08.2018
По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
Общество, 04.08.2018
Около полусотни участников неделю путешествовали по озеру. ФОТО
Общество, 04.08.2018
При этом сохранится тёплая погода
В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана
Прежде он трудился в Октябрьском районном суде
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского
Семь редких хищных птиц в этом году вырастили потомство на искусственных гнездовьях заповедника
Учащиеся из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии примут участие в мероприятиях
Горожане послушают любимые композиции, посетят фитнес-занятие и станцуют хип-хоп
Обряд проведут возле ступы Джарун Хашор
У жителей накопился внушительный долг, однако они утверждают, что не виноваты в сложившейся ситуации
10 июля при поддержке Федерального агентства по туризму стартовал международный велопробег
От незаконных объявлений очистят центр города