Бурятию накроют ливневые дожди

По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с



5 августа по республике ночью местами, днем на большей части территории ливневые дожди, грозы. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на западный 6-11, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, по северо-востоку 4-9, днем 22-28, по Прибайкалью и при дожде 14-19 тепла.



В Улан-Удэ утром и днем дождь, гроза. Ветер восточный, днем с переходом на западный 5-10, при грозе до 16 м/с. Температура ночью 15-17, днем 20-22 тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

