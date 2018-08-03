На Байкале в Бурятии завершились каникулы детей из Дагестана

В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана



Этот выезд детей из Дагестана в Бурятию стал уже третьим, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Детей в лагере «Байкальские волны» навестил глава МВД по Бурятии Олег Кудинов.



Школьники научились танцевать ёхор и готовить национальное блюдо буузы.



Когда дети уезжали, отдыхающие в лагере выстроили живой коридор.



Накануне отъезда из Бурятии полицейские сводили детей в музей истории органов внутренних дел республики. После возложили венки к Мемориалу памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.







