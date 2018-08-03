В Бурятии назначен замначальника управления судебного департамента

Прежде он трудился в Октябрьском районном суде



Заместителем начальника управления судебного департамента в Бурятии назначен 37-летний Дмитрий Медведков. Приказ подписал генеральный директора судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев.



Дмитрий Медведков родился 16 августа 1980 года в Усть-Илимске Иркутской области. Имеет В 2004 году окончил Российскую правовую академия министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция».



Трудовую деятельность Медведков начал в 2001 году инспектором отдела кадров узловой больницы на станции «Нижнеудинск». В июле 2002 принят в Межрайонную инспекцию МНС РФ №4 по Бурятии на должность инспектора по общественным работам, с августа 2002 года по февраль 2006 года занимал должность специалиста 1 категории отдела работы с налогоплательщиками (в последующем отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета). С февраля по сентябрь 2006 года занимал должность государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета).



В 2006 году назначен на должность администратора Октябрьского районного суда Улан-Удэ.



С 5 июля 2018 года приступил к должностным обязанностям заместителя начальника управления судебного департамента в Бурятии.



