03 Августа

02 Августа

Популярное

В Забайкалье пройдёт фестиваль «В саду Даурского Версаля»

Общество, 
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы

18 августа в честь 365-летнего юбилея города Нерчинск состоится фестиваль городской среды прошлого «В саду Даурского Версаля».

В рамках фестиваля «оживут» многие герои созданной в 2015 году уличной выставки, они в определённом смысле вовлекут население и гостей Нерчинска в давние городские культурные традиции. В самом центре города будет организовано масштабное мероприятие, способное в перспективе стать одним из привлекательных ежегодных событий для туристов.

На фестивале будут работать разные площадки. У жителей и гостей Нерчинска появится уникальная возможность побывать на «Ярмарке старинных ремесел», здесь будет организована зрелищная программа с выступлением фольклорных музыкальных и танцевальных коллективов, показом раритетных костюмов, увлекательными играми и конкурсами «предков» для детей и взрослых, а также кукольными и цирковыми представлениями.

Помимо прочего, на территории сада будут продаваться аппетитные угощения и напитки для гостей праздника, изготовленные по старинным рецептам. Для всех желающих будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии в нарядах прошлого, интересные мастер-классы, многочисленные конкурсы.

Предлагаемый проект должен закрепить за Нерчинском давнее звание культурной столицы Забайкалья, а само событие в перспективе приобрести более грандиозный масштаб и стать одним из самых значимых не только в Забайкалье, но и для соседних территорий, сообщает пресс-служба правительства края. 
фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Общество, 03.08.2018
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
В Иркутской области «моржи» хотят проплыть 80 км по Ангаре
Общество, 03.08.2018
Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского
Заповедник в Забайкалье помогает редким птицам решить «квартирный вопрос»
Общество, 03.08.2018
Семь редких хищных птиц в этом году вырастили потомство на искусственных гнездовьях заповедника  
45 школьников из-за рубежа приехали на форум в Иркутск
Общество, 03.08.2018
Учащиеся из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии примут участие в мероприятиях
В Улан-Удэ пройдёт «Музыкальная суббота»
В Улан-Удэ пройдёт «Музыкальная суббота»
Общество, 03.08.2018
Горожане послушают любимые композиции, посетят фитнес-занятие и станцуют хип-хоп
В Бурятии пройдёт буддийский обряд Жинсриг
В Бурятии пройдёт буддийский обряд Жинсриг
Общество, 03.08.2018
Обряд проведут возле ступы Джарун Хашор
«Мы остались одни со своей проблемой!»: В пяти ДНТ Улан-Удэ отключили свет на весь день
«Мы остались одни со своей проблемой!»: В пяти ДНТ Улан-Удэ отключили свет на весь день
Общество, 03.08.2018
У жителей накопился внушительный долг, однако они утверждают, что не виноваты в сложившейся ситуации
22 велосипедиста из Швейцарии приедут в Бурятию
22 велосипедиста из Швейцарии приедут в Бурятию
Общество, 03.08.2018
10 июля при поддержке Федерального агентства по туризму стартовал международный велопробег
На улицы Иркутска вышел «Рекламный патруль»
Общество, 03.08.2018
От незаконных объявлений очистят центр города
Иркутская студентка разработала собственную криптовалюту
Иркутская студентка разработала собственную криптовалюту
Общество, 03.08.2018
Это произошло в рамках дипломного проекта
В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп
В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп
Общество, 03.08.2018
В городе продолжает действовать особый противопожарный режим
Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами
Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами
Общество, 03.08.2018
Молодой человек оставил в каждой квартире розы со своим номером телефона
Европа узнает о бурятской борьбе бухэ барилдаан
Европа узнает о бурятской борьбе бухэ барилдаан
Общество, 03.08.2018
Национальные виды спорта Бурятии представят на Европейских играх
Уроженка Бурятии показала свой рабочий день в Корее (видео)
Уроженка Бурятии показала свой рабочий день в Корее (видео)
Общество, 03.08.2018
«Вы сейчас ужаснётесь»: девушка показала, как живут и питаются работники завода

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^