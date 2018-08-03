Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
Сборы проходили с 17 по 22 июля на острове Русский, Владивосток, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Участие в международном лагере приняли более 470 каратистов всех возрастов и уровней подготовки.
В этом году приглашённым инструктором стал знаменитый чемпион мира по Киокушинкай в абсолютной весовой категории, чемпион К-1, основатель ичигейки-кикбоксинг, Франциско Фильо из Бразилии. Он один из немногих неяпонских бойцов киокусинкай-каратэ успешно прошедших испытание «100 кумитэ» – 100 поединков подряд – результат: 76 побед, 24 ничьи.
В сборах принимали участие спортсмены из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Магаданской, Иркутской областей, Якутии, Еврейской автономной области и Республики Бурятии. Каратисты тренировались по несколько раз в день под руководством опытных сенсеев и шиханов.
В расписании был подъём в 6.30 утра, утренняя тренировка на берегу Японского моря, завтрак, тренировка в спортивном современном корпусе, обед, спартакиада на стадионе, вечерняя тренировка и ужин.
Руфиев Илькин - обладатель чёрного пояса 2 Дан, руководитель школы каратэ Киокушинкай, тренер:
- Порой казалось, что всё... Сил нет, ноги ватные, руки трясутся, но ты продолжаешь повторять упражнения вновь и вновь. Франческо Филио мощно заряжал нас всех своей энергией. Это были тренировки на износ, сил вообще не оставалось, но тот опыт, которым с нами делился шихан Франческо, просто неоценим. Для меня, как для тренера, эти сборы - кладезь уникальных техник не только по киокушину, но и по физической подготовке наших бойцов.
В последний день участники сборов, в том числе и каратисты Бурятии, успешно сдали экзамены на очередные ученические пояса (кю).
Бурятские каратисты приняли участие в сборах на Японском море
Общество, Фото:
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