В Иркутской области «моржи» хотят проплыть 80 км по Ангаре

Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского



13 «моржей» из Иркутска, Благовещенска, Томска и Махачкалы собираются проплыть 80 километров по Ангаре от Иркутска до Усолья-Сибирского. В прошлом году им удалось преодолеть 50 километров — до Ангарска, сообщают «Вести-Иркутск».



В холодной воде они провели больше суток.



В этот раз предстоит марафон длиннее, поэтому займёт он не меньше трёх дней.



