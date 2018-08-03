Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского
13 «моржей» из Иркутска, Благовещенска, Томска и Махачкалы собираются проплыть 80 километров по Ангаре от Иркутска до Усолья-Сибирского. В прошлом году им удалось преодолеть 50 километров — до Ангарска, сообщают «Вести-Иркутск».
В холодной воде они провели больше суток.
В этот раз предстоит марафон длиннее, поэтому займёт он не меньше трёх дней.
В Иркутской области «моржи» хотят проплыть 80 км по Ангаре
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