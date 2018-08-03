Заповедник в Забайкалье помогает редким птицам решить «квартирный вопрос»

Семь редких хищных птиц в этом году вырастили потомство на искусственных гнездовьях заповедника



Для восстановления численности краснокнижных видов хищных птиц Даурским заповедником с 2016 года установлено 20 искусственных гнездовий. И в 2018 году оказалось занято 9 гнездовий. В общей сложности благодаря данной программе в этом году удалось помочь вырастить потомство семи редким хищным птицам: двум соколам балобанам и пяти мохноногим курганникам. Кроме того, в двух гнездовьях поселился ворон.



- Особенно приятно, что искусственные гнездовья понравились балобанам, ведь этот вид не только включён в Красную книгу России, но и в Красный список МСОП (находится под глобальной угрозой исчезновения на планете), - отметили в заповеднике.



Большинство хищных птиц делают гнёзда на деревьях или скалах. В степной зоне таких мест крайне мало, что является существенным препятствием для восстановления численности исчезающих видов. На решение этой проблемы и направлена данная программа.



- Кроме того, с 2010 года Даурским заповедником ведётся большая работа по устранению массовой гибели хищных птиц на ЛЭП. В 2010 и 2012 годах найти мёртвого балобана под ЛЭП было гораздо проще, чем увидеть в природе живого: за день поездки по степям этого сокола можно было не встретить ни разу, а за один часа автомобильного маршрута вдоль ЛЭП в той же самой местности можно было найти 6 мертвых. В 2016-2018 годах случаи гибели этих соколов на ЛЭП крайне редки, зато встречи с ними в степи уже не редкость, - рассказали в заповеднике.



Работа по спасению редких птиц даёт результаты. По данным мониторинга, наблюдается отчётливый рост численности балобана в заповеднике и его окрестностях с 2014 года. В 2018 году численность гнездящихся птиц была в 3 раза выше, чем 7 лет назад.

