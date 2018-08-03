Учащиеся из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии примут участие в мероприятиях
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в открытии VIII международного детского форума «Детский взгляд на актуальные вызовы времени», которое прошло сегодня в Иркутске. В столицу Восточной Сибири приехали 45 участников из Монголии, Вьетнама, КНР, Кореи и Японии.
Форум проводится в Иркутской области с 2004 года.
- За годы своей работы форум зарекомендовал себя как важная площадка для общения молодых людей и подростков разных стран и национальностей. Он объединяет творческую, инициативную молодёжь, готовую уже сейчас не только обсуждать, но и решать многие серьёзные проблемы и вопросы, - отметил во вступительном слове губернатор области.
Главная тема этой встречи - изучение глобальных вызовов времени, поиск путей решения экономических, экологических и общечеловеческих проблем. В рамках конференции школьники обсудят вопросы защиты прав детей, безопасности населения планеты, роли семейных ценностей, сохранения культурного наследия, влияния выбора профессии на будущее человека, взаимопроникновения европейской и азиатской культур в современном мире.
Мероприятие продлится до 8 августа. В программе предусмотрено посещение Байкала, авиационного завода, плотины ГЭС, детской железной дороги, музея ГУ МЧС России по Иркутской области, а также экскурсии по историко-культурным достопримечательностям города Иркутска, мастер-классы по художественному и прикладному творчеству, вечера национальной музыки и танца, национальной кухни и спортивные соревнования, сообщает пресс-служба правительства региона.
45 школьников из-за рубежа приехали на форум в Иркутск
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