«Мы остались одни со своей проблемой!»: В пяти ДНТ Улан-Удэ отключили свет на весь день

У жителей накопился внушительный долг, однако они утверждают, что не виноваты в сложившейся ситуации



Накануне, 2 августа, примерно в 11.30 отключили электроснабжение в пяти ДНТ на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Жители товариществ оставались без света весь день, включили же его только в одиннадцать часов вечера.



- Мы построили общую систему водоснабжения с электрической скважиной, то есть у нас на каждый участок подаётся вода. Поскольку свет выключили, скважина работать не могла. Люди были не то, что без света были, они ещё без воды сидели всё это время, - рассказала Тамара Перепечай, председатель ДНТ «Берёзовка».



Позже выяснилось, энергетики отключали электроснабжение из-за большого долга улан-удэнцев. Сумма задолженности перевалила вместе с неустойкой за миллион.



- 810 тысяч рублей – долг за неуплату, 356 тысяч – это пени. Будет ещё 7 числа частичное ограничение. Если же вопрос не решится с долгом, то тогда будет полное ограничение до того момента, пока они полностью не оплатят сумму, - рассказали в пресс-службе ТП «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт».



Большой долг числится за ДНТ «Удачное», но подключены к общей сети по факту пять товариществ. Как объясняет председатель этого товарищества Гарма Харлов, на территории всех ДНТ большинство участков пустуют, и поэтому они решили в целях экономии договор электроснабжения оформить на одно.



- Чтобы избежать лишних трат, оформили договор электроснабжения на одно ДНТ «Удачное», и на основании этих документов мы и подключились, сеть-то единая. Какая разница, одно там ДНТ или все? Хозяйственным образом этот вопрос так решили. Ну, и плюс ко всему, заселения-то у нас нет, у нас фактически из 175 дворов заселено процентов … даже 20% нет, - говорит Харлов, председатель ДНТ «Удачное».



Что касается внушительной задолженности, то он считает, что у энергетиков установлено неисправное оборудование. Из-за последнего, по его мнению, и набегают гигантские суммы.



- У нас на сегодня до сих пор идут споры с сетевой компанией и поставщиком «Читаэнергосбыт». Всё в процессе: заявление написано в «Читаэнергосбыт», вот, ответ жду, и по его результатам буду предпринимать действия. Там у них есть нарушения по организации учёта электроэнергии, но они никак эти нарушения не устраняют на протяжении двух лет. Считаю, что у нас неверно ведётся учёт электроэнергии, и искусственную задолженность нам создали, - продолжает Гарма Харлов.



По его словам, все ДНТ подключены к сети с 2012 года, и до 2016 года никаких проблем с задолженностью у них не было. И вот уже два года длится непонимание между энергетиками и жителями товариществ. Как предполагает председатель «Удачного», причина разгорающейся конфликтной ситуации кроется немного в другом.



- Проблема в том, что с нас требуют сети, чтобы мы бесплатно подарили их сетевой компании, а мы отказываемся отдать их просто так. А они, в свою очередь, построены членами ДНТ с помощью собственных средств. Мы неоднократно заявляли, что сети отдать не можем, можем только их продать - нужно же компенсировать, вернуть те деньги, которые жители затратили на всё это. Когда они поняли, что мы непреклонны в этом вопросе, они начали совершать вот такие действия, и с тех пор задолженность как снежный ком нарастает, - считает председатель.



Он отмечает, что стоимость сети, возведённой за счет денег жителей, исчисляется миллионами. Как добавляет Тамара Перепечай, председатель ДНТ «Берёзовка», никто не хочет разбираться с непонятной ситуацией, сложившейся вокруг их своеобразного мини-поселка. Она уверяет, что жители уже обращались во все компании, инстанции.



- Мы остались один на один со своими проблемами. Когда они уже начали отключать свет, это уже вышло за пределы всего возможного, – заключает Тамара Перепечай.



Когда и каким образом ситуация разрешится, пока неизвестно. Но улан-удэнцам в ближайшем будущем грозит очередное отключение на какое-то время, из-за которого жизнь в этих ДНТ просто встанет.





