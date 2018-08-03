22 велосипедиста из Швейцарии приедут в Бурятию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

10 июля при поддержке Федерального агентства по туризму стартовал международный велопробег



В нём участвуют велотуристы из Швейцарии, Австрии и Германии — каждому участнику от 50 до 70 лет. За 95 дней они собираются пересечь 18 регионов России.



Всем велосипедистам уже за пятьдесят лет и двухколесный транспорт является для них всего лишь хобби. Готовились к марафону они непрофессионально, катаясь ежедневно у себя дома.



6 августа велосипедисты встретятся с журналистами и министром туризма Бурятии Марией Бадмацыреновой. Они расскажут о своих эмоциях, впечатлениях от поездки по России и посещения озера Байкал, сообщили в министерстве туризма.

