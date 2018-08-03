В Улан-Удэ 300 гаражей перенесут из-за третьего моста через Уду

Гаражи переедут на улицу Мокрова
6 августа в створе улиц Сахьяновой и 3-й Транспортной, где будет построен третий мост через Уду, начнутся работы по освобождению земельных участков от 300 металлических гаражей гаражного кооператива № 113. Их перенесут на улицу Мокрова, где уже сформирован участок площадью 10 тысяч квадратных метров. Сейчас там проводятся мероприятия по его планировке, отсыпке и уплотнению.
Все расходы по переносу гаражей будут производиться за счёт администрации Улан-Удэ.
- Эта вынужденная мера направлена на освобождение участка земли для строительства моста через реку Уда и транссибирскую магистраль. Новый мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и организовать движение автотранспорта между Октябрьским и Железнодорожным районами города, минуя проезд через центр, что решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина,- сообщает управление по информационной политике города.
Третий мост будет представлен четырёхполосным полотном, где две полосы будут функционировать в одном направлении и две в обратном. Также будет построено три развязки, каждая из которых расположится на стороне одного из районов города. При вводе его в эксплуатацию пропускная способность существующих мостов увеличится на 30 %.
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