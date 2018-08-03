03 Августа

02 Августа

Популярное

В Улан-Удэ 300 гаражей перенесут из-за третьего моста через Уду

В Улан-Удэ 300 гаражей перенесут из-за третьего моста через Уду
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Гаражи переедут на улицу Мокрова

6 августа в створе улиц Сахьяновой и 3-й Транспортной, где будет построен третий мост через Уду, начнутся работы по освобождению земельных участков от 300 металлических гаражей гаражного кооператива № 113. Их перенесут на улицу Мокрова, где уже сформирован участок площадью 10 тысяч квадратных метров. Сейчас там проводятся мероприятия по его планировке, отсыпке и уплотнению.

Все расходы по переносу гаражей будут производиться за счёт администрации Улан-Удэ.

- Эта вынужденная мера направлена на освобождение участка земли для строительства моста через реку Уда и транссибирскую магистраль. Новый мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и организовать движение автотранспорта между Октябрьским и Железнодорожным районами города, минуя проезд через центр, что решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина,- сообщает управление по информационной политике города.

Третий мост будет представлен четырёхполосным полотном, где две полосы будут функционировать в одном направлении и две в обратном. Также будет построено три развязки, каждая из которых расположится на стороне одного из районов города. При вводе его в эксплуатацию пропускная способность существующих мостов увеличится на 30 %.

Читайте также:

Новый мост в Улан-Удэ обещают построить за три года

На третий мост через Уду в Улан-Удэ выделили первые 10 миллионов

Общественник: Третий мост через Уду в существующем виде - «полуфабрикат» 

Власти Бурятии ответили на критику проекта третьего моста через Уду 



администрацияУУ мост гаражи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская студентка разработала собственную криптовалюту
Иркутская студентка разработала собственную криптовалюту
Общество, 03.08.2018
Это произошло в рамках дипломного проекта
В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп
В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп
Общество, 03.08.2018
В городе продолжает действовать особый противопожарный режим
Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами
Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами
Общество, 03.08.2018
Молодой человек оставил в каждой квартире розы со своим номером телефона
Европа узнает о бурятской борьбе бухэ барилдаан
Европа узнает о бурятской борьбе бухэ барилдаан
Общество, 03.08.2018
Национальные виды спорта Бурятии представят на Европейских играх
Уроженка Бурятии показала свой рабочий день в Корее (видео)
Уроженка Бурятии показала свой рабочий день в Корее (видео)
Общество, 03.08.2018
«Вы сейчас ужаснётесь»: девушка показала, как живут и питаются работники завода
Педагогов научат выявлять и предотвращать агрессию школьников
Педагогов научат выявлять и предотвращать агрессию школьников
Общество, 03.08.2018
Министерство просвещения разработало рекомендации для учителей по выявлению и предотвращению агрессивного поведения школьников
В Бурятии пройдёт конкурс фотографий о Байкале
В Бурятии пройдёт конкурс фотографий о Байкале
Общество, 03.08.2018
С 6 по 10 августа в Бурятии и Иркутской области пройдёт профилактическая акция «Безопасный Байкал»
В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»
В Забайкалье прошли учения с «Ураганом»
Общество, 03.08.2018
В Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол военнослужащие артиллериского соединения выполнили боевые стрельбы
Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды
Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды
Общество, 03.08.2018
Детей изъяли у женщины и госпитализировали
На Байкале проведут байкерский фестиваль
На Байкале проведут байкерский фестиваль
Общество, 03.08.2018
Запланирована высадка кедровой аллеи
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
Общество, 03.08.2018
Они могут позвонить по телефону горячей линии
Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение
Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение
Общество, 03.08.2018
После обучения горожане смогут устроиться на работу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^