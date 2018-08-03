Иркутская студентка разработала собственную криптовалюту

Это произошло в рамках дипломного проекта



Выпускница Института высоких технологий Иркутского национального исследовательского технического университета Софья Рогачёва разработала собственную криптовалюту в рамках дипломного проекта. Её диплом так и назывался «Реализация собственной криптовалюты», сообщает пресс-служба ИРНИТУ.



Защита выпускной квалификационной работы состоялась в июне. Эксперты оценили исследование на «отлично».



Выпускница Софья Рогачева разработала и внедрила в оборот криптовалюту под названием Эон с использованием блокчейна. Тестовая версия проекта реализована на площадке компании по разработке мобильных приложений «Эоника».



По словам магистрантки, потребность создания сетевых средств обусловлена возрастающим спросом на индивидуальные «монеты» внутри многих предприятий.



В популярных криптовалютах используют одинаковый алгоритм шифрования для первого и второго слоя, а также применяют открытые ключи других пользователей в незашифрованном виде даже при ручном вводе. Новизна разработки молодого ученого заключается в современном подходе к использованию двойного шифрования с защитой от получения неизвестных сторонних платежей.



В результате исследования магистрантка создала графический интерфейс для сотрудников фирмы «Эоника», с помощью которого они будут проводить операции с криптовалютой. В сетевом сервисе можно выполнить несколько операций - взять, получить монеты или перевести их коллеге. Цифровые деньги могут пригодиться для оптимизации бухгалтерии, а также для учета производительности работников и их поощрения в рамках компании. Апробация в учреждении программного продукта прошла успешно.



Свою научную деятельность Софья Рогачева продолжит в аспирантуре ИРНИТУ.



